A Santo Stefano di Camastra

I carabinieri hanno arrestato a Santo Stefano di Camastra (Me) un uomo di 24 anni per maltrattamenti e tentativo di estorsione.

Per anni ha vessato e maltrattato i genitori per ottenere soldi da loro. Nei sui confronti hanno eseguito un provvedimento del Gip del Tribunale di Patti, emesso su richiesta della locale Procura.