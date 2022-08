A Messina

Ben 2.868 persone controllate, un indagato, 4 minori stranieri rintracciati, 50 veicoli ispezionati e 36 treni presenziati dalle 249 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. E’ il bilancio delle principali attività di controllo, dal 22 al 28 agosto 2022, della Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia.

Una denuncia a Messina

A Messina, gli agenti della Sezione Polfer hanno denunciato un uomo di 39 anni, perché si è reso responsabile del reato di porto di armi e oggetti atti a offendere. L’attenzione degli agenti è stata attirata dall’uomo che trasportava una custodia di tela per arma lunga, aggirandosi con fare sospetto fra i viaggiatori presenti in stazione. Così i poliziotti lo hanno controllato trovando una carabina ad aria compressa di libera vendita, una scatola di piombini occultata nel borsello e di due coltelli che deteneva, uno nella cintura del pantalone e l’altro all’interno della valigia. Vista la pericolosità dell’uomo che non ha fornito agli agenti una valida spiegazione sul possesso delle armi, è stato denunciato in stato di libertà per la detenzione delle armi, che sono state sequestrate, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Rintracciati anche dei minori

Sono stati rintracciati in tutto il territorio di competenza 4 minori, 1 a Messina e 3 a Palermo, allontanatisi arbitrariamente dalle rispettive strutture di prima accoglienza per minori stranieri, tutti nuovamente collocati in comunità d’accoglienza per minori. Gli operatori della Sezione Polfer di Catania hanno restituito alla madre dell’avente diritto, la carta d’identità intestata al figlio minore, rinvenuta durante l’espletamento del servizio di vigilanza.