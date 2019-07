la guardia di finanza in azione a novara di sicilia

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Novara di Sicilia (Me) 1.500 litri di gasolio agricolo e ha denunciato il titolare del distributore per le violazioni penali in materia di accise.

Durante un controllo al distributore di Novara di Sicilia i finanzieri hanno scoperto un locale vicino, sempre di proprietà del titolare, dove c’erano numerose cisterne con pistola erogatrice che, attraverso un sistema elettrico di batterie e pompe idrauliche, di fatto costituivano un secondo distributore.

Le successive attività di riscontro hanno permesso di accertare la presenza nelle cisterne di 1500 litri, di cui 1100 di gasolio agricolo, prodotto petrolifero che gode di un particolare regime di agevolazione sulle imposte e i restanti 400 di gasolio naturale di cui non si conosce la provenienza.