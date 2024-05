I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato due cittadini extracomunitari, un 51enne ed una 30enne, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rapina, lesioni aggravate, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. I militari della Sezione Operativa, che hanno condotto le indagini, hanno rintracciato nella serata di ieri i due ed hanno sottoposto il 51enne alla misura cautelare in carcere mentre la 30enne è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Abusi su un’atleta

Cinque anni e 5 mesi di carcere per violenza sessuale. Questa la sentenza per Giovanni Giustiniano, preparatore atletico, emessa dal tribunale di Marsala. Secondo l’accusa, avrebbe abusato di una atleta. Le violenze, denunciate nel marzo 2022, sarebbero avvenute nei due mesi precedenti. Secondo l’accusa Giustiniano “abusando di autorità derivante dalla sua qualità di preparatore atletico determinata dal comportamento subdolo e repentino da lui posto in essere senza accertarsi del consenso della vittima e comunque abusando delle condizioni di inferiorità fisica e/o psichica della persona offesa al momento dei fatti, costringeva o comunque induceva (la ragazza, ndr) a subire in palestra ed in macchina, al termine degli allenamenti, atti sessuali nelle zone intime, sostenendo di considerarlo come il suo medico”.

Violenza sulla figlia adottiva

Undici anni di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia ai danni di una figlia adottiva. Questa la condanna ad un poliziotto in servizio – all’epoca dei fatti – al commissariato di pubblica sicurezza di Alcamo, in provincia di Trapani. Lo riporta il Giornale di Sicilia. I giudici del tribunale del capoluogo trapanese hanno anche condannato la moglie del poliziotto, una casalinga alcamese, a quattro anni per il reato di maltrattamenti. Gli avvocati difensori della coppia, Mario Vitiello per il poliziotto subito sospeso, e Anna Maria Benenati per la moglie, hanno già disposto l’appello. Il poliziotto venne arrestato nel settembre del 2020. La vicenda fece molto scalpore e non soltanto ad Alcamo. L’uomo, da allora, si trova in carcere nonostante i ricorsi presentati dal suo avvocato, Mario Vitiello.