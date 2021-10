la formazione musicale è composta da 33 donne

Proseguono le esibizioni ed il successo della Women Orchestra

La formazione musicale femminile ha partecipato alla serata di gala di premiazione degli Eu Web Awards

Lo spettacolo al Teatro antico di Taormina

Con il brano Now WAre Fre ee di Hans Zimmer, è stata la Women Orchestra, insieme alla cantante Federica Neglia, ad aprire la serata gala di premiazione degli Eu Web Awards, la competizione che premia i migliori siti web.

Musica per accompagnare le coreografie

Sul suggestivo palco del Teatro antico di Taormina, tra giochi di luce creati ad hoc, la formazione tutta al femminile ha accompagnato magistralmente le coreografie dei ballerini della MM Dance Company prima che salissero sul palco la presentatrice dell’evento, la giornalista di fama mondiale Sally Bundock, e l’external relations manager di Eurid Giovanni Seppia.

La collaborazione con grandi artisti

“E’ il secondo anno consecutivo – dichiara Alessandra Pipitone, Direttrice della Women Orchestra – che ci esibiamo a questa competizione internazionale, per noi un’opportunità per farci conoscere anche oltre confine, e per crescere sia a livello professionale che umano. A differenza dello scorso anno, quando l’evento venne organizzato a distanza in diretta web dal Teatro Verdi di Pisa, quest’anno abbiamo avuto anche il piacere di collaborare con altri grandi artisti. Siamo felicissime e onorate di essere state presenti”.

L’orchestra composta da 33 donne

L’orchestra, composta da ben 33 donne, ha inoltre accompagnato con l’estratto di Naked Earth di Alberto Maniàci gli intervalli tra una premiazione e l’altra di quelli che sono stati ritenuti dalla giuria della EUrid i migliori siti web.

I brani eseguiti in chiusura dell’evento

In chiusura dell’evento, con lo sfondo dello spettacolo dei fuochi di artificio, la Women Orchestra ha eseguito i brani “L’estasi dell’oro” di Morricone, insieme alla cantante Federica Neglia, e “Arrival of the birds” di Michael Tai, arrangiato appositamente per la formazione dal Maestro Giuseppe Vaccaro.

Hanno allietato la serata anche i giocolieri e l’artista ThePetebox.

Direzione artistica di Nuccio Anselmo in collaborazione con Eurid e Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità siciliana – Parco Archeologico di Naxos Taormina.