in azione la guardia costiera

Nella serata di ieri uno yacht a motore di 15 metri, con quattro turisti a bordo, è finito a Lipari contro i faraglioni, imbarcando acqua.

I quattro, tutti italiani, hanno lanciato l’sos e sono stati soccorsi della Guardia costiera.

La barca è stata trainata e portata nella banchina di Sottomonastero.

Continuano incessanti i controlli in mare della Guardia Costiera a tutela dei tanti vacanzieri che decidono di uscire in barca e che potrebbero trovarsi in difficoltà come avvenuto proprio ieri a Lipari.