La storia di Angelina Friedman

Angelina Friedman, 102 anni, è sopravvissuta a guerre e malattie. E ha sconfitto anche il Covid-19. La sua storia è stata raccontata dalla CNN.

Quando era piccola, la donna – che oggi vive a New York, in una casa di riposo – ha superato l’influenza spagnola del 1918. Poi ha vinto altre battaglie: contro il cancro, un’emorragia interna e la sepsi. Ora, ad aprile, ha battuto anche la malattia causata dal nuovo coronavirus che, invece, ha purtroppo portato via un milione e mezzo di persone in tutto il mondo.

La figlia di Angelina, Joanne Merola, ha detto alla CNN: «Mia madre è invincible». La prima diagnosi di Covid-19 è del marzo scorso: dopo che la donna è stata ricoverata in ospedale per una procedura medica minore. Una volta tornata dalla struttura, però, Angelina è risultata positiva al coronavirus ed è ritornata in ospedale dove è stata ricoverata per una settimana e successivamente isolata nella sua stanza.

Noi di BlogSicilia ne avevamo scritto a fine aprile. Angelina ha avuto la febbre a intermittenza per diverse settimane ma, il 20 aprile, è risultata negativa.

Tuttavia, come raccontato dalla figlia, alla fine di ottobre la madre è tornata positiva al coronavirus: «Aveva sintomi: febbre, tosse secca. Pensavano che potesse anche avere l’influenza». Quindi, per la 102enne c’è stato un nuovo isolamento ma, il 17 novembre scorso, l’ennesima buona notizia: il coronavirus si era ‘ritirato’.

Angelina – che sente quasi nulla e ha la vista difettosa – è sicuramente una celebrazione alla vita.