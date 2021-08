È successo negli Stati Uniti d'America

Una 13enne del Mississippi, Stati Uniti d’America, è morta il giorno dopo essere risultata positiva al Covid-19. Lo riporta la CNN, riprendendo il racconto del sovrintendente del distretto scolastico della contea di Smith, Nick Hilman.

L’adolescente giovedì scorso, 12 agosto, non si è sentita bene e la madre l’ha tenuta a casa: è risultata positiva al Covid-19 il giorno dopo ed è stata portata in ospedale.

La 13enne è morta sabato mentre veniva trasportata in aereo in un ospedale della zona di Jackson: «È stato uno shock per tutti – ha detto Hillman alla CNN- Era uno dei migliori bambini che abbiamo mai avuto».

La ragazzina frequentava l’ottavo anno della Raleigh High School nella città di Raleigh, dove suonava anche nella banda dell’istituto.

Il distretto scolastico ha cominciato a richiedere le mascherine quattro giorni dopo l’inizio della scuola, il 6 agosto. Martedì il distretto scolastico ha riportato 104 casi di Covid-19 tra studenti e membri del personale e 659 persone sono in quarantena.

Il governatore Tate Reeves ha affermato di avere lasciato la decisione sulle mascherine ai distretti scolastici.

Il Dipartimento della Salute dello Stato del Mississippi ha dichiarato alla CNN che la tredicenne è il quinto decesso pediatrico correlato al Covid-19 nello Stato dall’inizio della pandemia.