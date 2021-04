Disservizio nella procedura di login e autenticazione attraverso lo Spid

Da ieri si può richiedere il bonus cultura da 500 euro.

Anche oggi, però, si segnalano problemi durante la procedura di login e autenticazione.

Da ieri è fruibile il bonus cultura – o bonus 18enni – per coloro che sono diventati maggiorenni nel 2020. Come per gli anni precedenti il bonus è di 500 euro fruibili per acquistare libri, musica registrata, biglietti per eventi culturali (cinema, teatro, spettacoli, musei, monumenti, gallerie, etc) e per iscriversi a corsi di musica, teatro, lingue straniere.

Tuttavia, sempre da ieri, molti utenti stanno riscontrando più di un problema per accedere al modulo per la fruzione del bonus. Quando si clicca su accedi, ad esempio, è impossibile proseguire: il sistema è bloccato.

In particolare, quindi, si tratta di problemi e disservizi inerenti la procedura di login e l’autenticazione attraverso lo Spid. A quanto pare, si trattano di intoppi e problemi tecnici dovuti all’alto numero di tentativi di accesso al portale. Comunque sia, giusto ricordare che non è un click day, per cui c’è tempo fino a fine agosto per effettuare la domanda.