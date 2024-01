In provincia di Bergamo

A Martinengo, in provincia di Bergamo, una donna di 46 anni, iniziali C.M., è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il marito, di 56 anni, iniziali D.R., a coltellate.

Il delitto è avvenuto all’alba di oggi, venerdì 26 gennaio, in via Cascina Lombarda. Sul posto i carabinieri. La donna è stata portata prima in caserma e poi in carcere.

Pare che non siano risultate situazioni tese tra i due né maltrattamenti da parte della vittima. La donna, di professione giostraia, all’arrivo dei militari si è mostrata inizialmente “non collaborativa”.

Secondo gli inquirenti, l’omicidio sarebbe stato provocato da “futili motivi”.