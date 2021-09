Possono causare disturbi alla salute, anche gravi

Ci sono alimenti che, se mangiati crudi, apportano benefici alla salute. Altri, invece, che è meglio evitare di farlo per non creare l’effetto opposto.

Da un lato, infatti, c’è del cibro crudo che, grazie al fatto di essere ricco di vitamine, minerali, oligoelementi, antiossidanti, fibre alimentari, enzimi naturali, favorisce l’eliminazione delle scorie dall’organismo, il buon mantenimento del sistema immunitario e aumenta l’energia; dall’altro, però, un’alimentazione esclusivamente crudista può determinare carenze, disagi, come i problemi digestivi. Ecco, a tal proposito, 5 alimenti che non andrebbero mangiati crudi e perché, come riportati da MaxiSciences.com.

PATATE

Non soltanto le patate sono non digeribili ma possono anche essere velenose se non ‘trattate’ a dovere…. Ciò perché contengono solanina e ciaccona che possono causare mal di testa, diarrea e altri disturbi.

MELANZANE E MANIOCA

Le melanzone contengono una molecola tossica, la seconda residui di cianuro.

FAGIOLI ROSSI

Quando non sono cotti, i fagioli rossi trasportano una tossina: la fitoemoagglutinina. Può causare disturbi gastrointestinali e sintomi simili all’intossicazione alimentare.

CARNE DI GALLINA

Questo tipo di carne può ospitare un batterio chiamato salmonella e può causare disturbi digestivi o intossicazione alimentare.