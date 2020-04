La conferenza stampa alla Protezione Civile

«Noi oggi stimiamo, con variabili da regione a regione, che oltre il 90% delle persone non è venuto in contatto col virus, è quindi suscettibile all’infezione. Se non stiamo molto attenti e puntuali nell’adottare le raccomandazioni la circolazione del virus può riprendere in maniera intensa, oggi la circolazione si sta attenuando anche nelle aree dove c’è molta circolazione». Così Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, nel corso della conferenza stampa quotidiana presso la Protezione Civile.

«Il tema del test – ha aggiunto Brusaferro – è un tormentone che ci accompagna giorno dopo giorno. I test oggi sono dei test che vanno a cercare anticorpi contro il virus, sappiamo che ci sono molti prodotti sul mercato e il numero è in crescita, questo è un dato positivo. Questi test sono in fase di validazione, questa è una realtà importante per cogliere il significato di questi test, oggi patenti di immunità è difficile poterle dare, laddove risulti positivo è necessario aggiungere un tampone. In prospettiva questo evolverà acquisiremo nuove conoscenze e daremo ulteriori dettagli».

Commentando, infine, i dati odierni, il presidente dell’ISS ha affermato: «Come stiamo vedendo da giorni, siamo in un trend discendente con le curve, tra i contagiati, i ricoverati e deceduti che hanno uno sfalsamento temporale».