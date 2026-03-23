Alle prime battute dello scrutinio, il dato sull’affluenza al referendum costituzionale sulla giustizia si attesta al 58,77%. Il numero emerge da oltre metà delle sezioni già analizzate al Viminale.
Il Ministero dell’Interno conferma una partecipazione superiore al 58% su circa 33 mila sezioni scrutinate, rispetto a un totale di 61.533.
Il dato è ormai consolidato e indica una mobilitazione ampia dell’elettorato, nonostante l’assenza di quorum necessario per la validità della consultazione.
I primi numeri: No avanti, ma il risultato resta aperto
Le rilevazioni disponibili convergono su un punto: il No è in vantaggio, ma con margini ridotti.
L’intention poll Tecnè per Tgcom24 colloca:
- il No tra il 49% e il 53%;
- il Sì tra il 47% e il 51%.
Dati analoghi emergono anche da altre rilevazioni diffuse nelle trasmissioni televisive, confermando uno scenario di sostanziale equilibrio.
YouTrend: vantaggio più netto ma sempre contenuto
Gli instant poll YouTrend per Sky TG24 indicano un quadro leggermente più definito.
Il No viene stimato al 51,5%, mentre il Sì si ferma al 48,5%.
Clima nelle sedi giudiziarie: applausi ma cautela
Nel Palazzo di Giustizia di Milano, dove sono riuniti magistrati dell’Associazione Nazionale Magistrati, i primi exit poll hanno suscitato reazioni immediate.
Un applauso ha accompagnato la diffusione dei dati, segnale di attenzione e coinvolgimento diretto.
Subito dopo, però, è arrivato un richiamo alla prudenza: si invita ad attendere i risultati definitivi dello spoglio.
Scrutinio in corso: le prossime ore decisive
Il conteggio delle schede è appena iniziato e proseguirà nelle prossime ore.
Il quadro attuale evidenzia:
- affluenza stabile sopra il 58%;
- vantaggio del No in tutte le rilevazioni;
- forbici percentuali sovrapposte.
Questi elementi rendono il risultato ancora incerto.
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