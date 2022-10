È successo ad Afragola (Napoli)

Ad Afragola, comune della città metropolitana di Napoli, in una tabaccheria di via Dario Fiore, due malviventi entrano con le armi in mano – poi rivelatesi a salve – per derubare l’incasso.

Pochi secondo dopo, i due escono dal negozio e si rimettono in sella a uno scooter. Tuttavia, dal nulla, spunta un carabiniere in borghese che insegue il mezzo, afferra il passeggero e lo tira a terra.

Il video è stato diffuso dai Carabinieri e, in poco tempo, è diventato virale sui social media.

Si è appreso che all’interno del negozio c’era il militare che ha reagito: c’è stata anche una colluttazione con uno dei rapinatori e uno ha esploso un colpo per fermare il carabiniere ma senza ferirlo. Il complice del bloccato dal militare è fuggito e sono in corso le indagini per rintracciarlo. Necessarie le cure mediche per il carabiniere e l’arrestato.

Come riportato da IlMattino.it, il carabiniere che è intervenuto si chiama Francesco Maiello e ha 39 anni, impiegato al Comando Legione Carabinieri Campania. Era libero dal servizio quando è intervenuto.