Il post di Del Piero su Instagram per rassicurare i suoi fan

Alessandro Del Piero, ex campione della Juventus e della Nazionale, è ricoverato in ospedale, a Los Angeles, in California. Tutta colpa di una colica renale.

Lo ha raccontato lo stesso Del Piero, 45 anni, su Instagram: «Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male», condividendo due foto dal lettino dell’ospedale ma con lo scopo naturalmente di rassicurare tutti. Ovviamente, con addosso la ‘mascherina d’ordinanza’ anti Covid-19.

Tanti i messaggi inviato a Del Piero, tra cui anche quello della Juventus: «Auguri di pronta guarigione, get weel soon». Tra gli altri, il campione del mondo 2006 ha ricevuto gli auguri anche da Max Biaggi: «Tutto passa Alex, forza!».