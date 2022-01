Problemi per i dispositivi di Amazon

Alexa non risponde o lo fa in ritardo. Sì, i dispositivi per la casa di Amazon stanno avendo qualche problema a livello mondiale. Gli utenti stanno segnalando spie blu fisse e messaggi di errore.

Inoltre, Alexa non dà seguito alle richieste o lo fa alcuni minuti dopo. E ancora: i dispositivi non vengono visualizzati sull’app Alexa.

In Italia, come si nota dalla pagina DownDetector, si sta registrando un picco di segnalazioni di KO. Da Amazon, per ora, non è arrivata alcuna spiegazione sul disservizio che, bisogna rimarcarlo, è davvero raro. L’ultimo è avvenuto il 7 aprile 2021 ed è durato due ore e mezza. Tuttavia, essendo un problema (localizzato a livello server) che sta riguardando tutto il mondo, dovrebbe essere risolto a stretto giro.

