Dramma in Alto Adige

Dramma in Val Pusteria, in Alto Adige.

Una turista tedesca di 16 anni è stata trovata morta nelle vicinanze del maso dove stava alloggiando a San Candido, insieme ai genitori.

La giovane era uscita alle prime ore del mattino di ieri, venerdì 12 gennaio, senza dare più sue notizie. Intorno alle 11, non essendo ancora rientrata, la famiglia ha lanciato l’allarme. Coinvolte una cinquantina di persone tra soccorso alpino, vigili del fuoco e guardia di finanza. Il corpo della giovane è stato trovato a circa 300 metri dal maso grazie a un cane del Soccorso alpino.

Sull’accaduto indaga la polizia di San Candido.

L’ipotesi è che la 16enne sia deceduta a causa dell’assideramento perché il corpo non è stato troato in un punto ripido. Probabile che la giovane sia scivolata, abbia perso i sensi e poi sia morta congelata.

A San Candido, nella mattinata di ieri, la temperatura era di – 14.

La Procura della Repubblica di Bolzano, comunque, non esclude di disporre l’autopsia sulla salma della giovane che avev lasciato un biglietto per i genitori, informandoli che si sarebbe allontanata per una passeggiata. Pare che la giovane avesse addosso un abbigliamento troppo leggero per quelle temperature e senza l’attrezzatura adeguata.

Foto: La Repubblica.