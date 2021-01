La decisione della piattaforma di condivisione dei video

Il canale YouTube di Donald Trump è stato sospeso per una settimana.

La piattaforma ha spiegato la motivazione: “video con incitamento all’odio”.

Trump già cacciato da Facebook, Instagram e Twitter.

Dopo Twitter, Facebook e Instagram, anche YouTube ha deciso di sospendere, per almeno una settimana, il canale del presidente Donald Trump e la sospensione potrebbe essere prolungata. Il motivo? Violazione della policy della piattaforma. Ne dà notizia la CNN.

YouTube ha spiegato alla CNN che un recente video (che poi è stato rimosso) condiviso sul canale del presidente uscente degli USA incitava alla violenza.

YouTube, però, ha rifiutato di condividere i dettagli del video ‘incriminato’ ma ha rivelato che, dopo la sospensione di una settimana, ritornerà sulla sua decisione. YouTube ha anche rimosso i contenuti del canale della Casa Bianca per la violazione delle norme.

Finoa oggi, YouTube era l’unica grande piattaforma dei social media a non avere sospeso Trump. Come scritto poco su, tale decisione è stata già presa da Facebook, Instagram e Twitter.

Un portavoce di YouTube ha detto: «Dopo un’attenta revisione e alla luce delle preoccupazioni circa il potenziale di violenza in corso, abbiamo rimosso i nuovi contenuti caricati sul canale Donald J. Trump e abbiamo emesso un avvertimento per avere violato le nostre politiche di incitamento alla violenza».

«Di conseguenza, in conformità con il nostro sistema di avvertimento, il canale ora non può caricare nuovi video o live streaming per un minimo di sette giorni e potrebbe essere prolungato», ha aggiunto.

YouTube ha anche annunciato che disattiverà i commenti sotto i video e, in caso di secondo avvertimento ci saranno due settimane di sospensione e, nell’eventualità di un terzo, il canale di Trump verrebbe eliminato definitivamente.