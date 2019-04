Continua l’instabilità sul Sud Italia nei prossimi giorni anche se al Nord potrà anche nevicare sulle alture. Al Sud e sulle isole il rischio pioggia sarà elevato sia domani che lunedì mentre martedì dovrebbe tornare un po’ di sole secondo le previsioni di 3bmeteo.

DOMENICA 14 APRILE Al Nord inizialmente coperto con piogge e nevicate dai 900/1200m sulle Alpi. Fenomeni in esaurimento entro sera. Temperature in calo, massime tra 9 e 14. Al Centro tempo instabile specie al pomeriggio, con piogge, temporali e neve sull’Appennino dai 1200/1400m. Migliora dalla sera sul Tirreno. Temperature in calo, massime tra 11 e 14. Al Sud condizioni d’instabilità con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, ma in attenuazione dalla serata. Temperature stabili, massime tra 14 e 17.

LUNEDI’ 15 APRILE Al Nord torna il bel tempo con cieli poco o parzialmente nuvolosi, salvo qualche nube in più al Nordest e sulle Prealpi. Temperature in rialzo, massime tra 14 e 18. Al Centro residua instabilità su Adriatiche e Appennino con piogge e neve dai 1300/1500m. Schiarite altrove, in generale estensione serale. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19. Al Sud tempo ancora instabile con piogge e rovesci sparsi in graduale esaurimento dalla serata; più asciutto sui litorali campani. Temperature in calo, massime tra 12 e 16.

MARTEDI’ 16 APRILE Al Nord nubi in nuovo aumento al Nordovest con fenomeni sparsi a ridosso delle Alpi, nevosi dai 1300/1400m; meglio al Nordest. Temperature in calo, massime tra 12 e 17. Al Centro prevalgono condizioni di stabilità, salvo isolati rovesci in Sardegna. Nubi in generale aumento dalla serata. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 19. Al Sud tempo più stabile e soleggiato sulle regioni meridionali, eccezion fatta per qualche isolato piovasco diurno a ridosso della dorsale. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19.