Le parole della conduttrice a 'La Porta Magica'

Dopo la tragica scomparsa del fratello Evan, la conduttrice sceglie di ripartire. Emozione e gratitudine nel suo toccante ritorno a La Porta Magica.

“Buon pomeriggio a tutti voi. Prima di riprendere il viaggio delle vostre storie, sento il bisogno di condividere la mia, di storia”. Così Andrea Delogu ha aperto la puntata del suo ritorno in onda su Rai2, alla guida del programma La Porta Magica. Un rientro carico di emozione, dolore e coraggio, dopo la perdita devastante del fratello Evan, appena 18 anni, morto in un incidente in moto.

Il dolore di una sorella e il rispetto del silenzio

Andrea Delogu non ha nascosto la sofferenza. Al contrario, ha voluto parlarne con sincerità, senza cercare frasi retoriche o consolazioni facili. “Ci sono momenti in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica, ma con grande amore, si sceglie di ripartire”, ha detto. Con voce rotta dall’emozione, ha spiegato quanto sia stato difficile trovare le parole, confessando che la sua vita, e quella della sua famiglia, si è improvvisamente fermata.

Il fratello Evan, descritto da lei come “un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro”, è scomparso troppo presto, in modo ingiusto e improvviso. Un dolore che, ha ammesso la conduttrice, la accompagnerà per sempre.

Il ritorno a Bellaria e lo stop a Ballando con le Stelle

La notizia della tragedia ha colpito profondamente anche il pubblico di Ballando con le Stelle, dove Delogu era una delle concorrenti di punta.

Non appena appresa la notizia, la conduttrice ha lasciato immediatamente gli impegni televisivi per tornare a casa, a Bellaria, e stare accanto ai suoi cari. La produzione del talent show di Rai1, condotto da Milly Carlucci, ha rispettato la sua scelta: la partecipazione di Andrea alle due serate successive è stata annullata. Anche La Porta Magica è stata sospesa per una settimana. Una pausa doverosa, che ha permesso alla famiglia Delogu di vivere il proprio dolore in intimità.

Un ritorno tra le lacrime e l’abbraccio del pubblico

Il rientro in tv non è stato solo una questione di lavoro. È stato, come ha spiegato lei stessa, un passo verso la vita, nonostante tutto.

“È successo, e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna in ogni mio respiro e fa molta paura. Ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere”, ha detto visibilmente commossa. Parole che raccontano un’elaborazione del lutto ancora fragile, ma piena di dignità. Andrea ha condiviso anche il desiderio di trasformare quel dolore in amore per la vita, in un gesto di memoria e speranza: “È quello che, uniti, dobbiamo a Evan”.

Il grazie a chi ha saputo attendere

Nel suo messaggio, Delogu non ha mancato di esprimere gratitudine. Ha ringraziato il pubblico per l’affetto ricevuto, ma soprattutto la Rai per il sostegno umano dimostrato.

“Grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni, ma solo vicinanza e rispetto”, ha sottolineato.

Un pensiero speciale è andato a chi, nel silenzio, ha saputo comprendere la sua assenza. “Ora, a nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti, uno per uno, per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e io abbiamo ricevuto”.

Il ritorno in pista con Milly Carlucci

Il prossimo passo sarà il ritorno sul palco di Ballando con le Stelle, previsto per sabato. A confermarlo è stata Milly Carlucci, che ha annunciato la presenza di Andrea in pista.

Un segnale di forza, ma anche di profondo rispetto per il pubblico che l’ha sostenuta. Il ritorno a Ballando sarà inevitabilmente carico di significato, in una delle puntate più attese della stagione.

Lo sapevi che…?

Andrea Delogu, prima di diventare conduttrice televisiva, ha avuto un passato da speaker radiofonica e autrice. Nata nel 1982, è cresciuta in una comunità di recupero, un’esperienza che ha raccontato nel suo libro autobiografico. La sua storia personale l’ha sempre resa una voce originale nel panorama televisivo italiano.