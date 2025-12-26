Milano, intervento dei carabinieri durante la Vigilia di Natale

Quante volte una chiamata può fare la differenza tra la vita e la morte. Nel pomeriggio della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, una telefonata al 112 ha evitato una tragedia in uno stabile residenziale di via della Sila, a Milano.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, una donna di 85 anni era stata vista appesa al davanzale di una finestra, al sesto piano di una palazzina. La scena ha immediatamente fatto scattare l’allarme e richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine. L’intervento si è concluso con il salvataggio dell’anziana, che è stata poi trasportata in ospedale in codice verde. Le sue condizioni non sono apparse gravi ma i sanitari hanno deciso di trattenerla in osservazione.

Dai primi accertamenti, il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di profonda solitudine, aggravato dall’approssimarsi delle festività natalizie.

L’allarme scattato nel pomeriggio della Vigilia

Nel primo pomeriggio del 24 dicembre, alcuni passanti e residenti hanno notato una scena drammatica: una donna anziana, visibilmente in difficoltà, si trovava aggrappata al davanzale di una finestra al sesto piano di uno stabile in via della Sila. La segnalazione è arrivata al numero unico di emergenza 112, che ha immediatamente allertato i carabinieri di Milano. L’intervento è stato definito tempestivo dagli stessi militari, che sono giunti sul posto in pochi minuti.

Secondo quanto riportato, la situazione appariva estremamente delicata. La donna era sospesa nel vuoto e ogni secondo poteva essere decisivo. I carabinieri hanno raggiunto l’appartamento e, con grande attenzione, sono riusciti ad afferrarla e a metterla in sicurezza, impedendole di lasciarsi cadere. Come mostrano le immagini diffuse dai carabinieri di Milano, i militari sono riusciti a raggiungere la donna, trattenendola e impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. Le fotografie documentano le fasi concitate dell’intervento e l’impegno degli operatori nel garantire la sicurezza dell’anziana.

Dopo il salvataggio, la donna è stata affidata ai sanitari del 118. È stata trasportata in codice verde all’Ospedale Niguarda, dove è stata trattenuta in osservazione. Le sue condizioni fisiche non destavano preoccupazione immediata ma è stato ritenuto opportuno monitorarla.

Le prime informazioni sulle cause del gesto

Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, come riferito dagli stessi militari, il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di solitudine. Una condizione che, secondo quanto emerso, sarebbe stata accentuata dall’avvicinarsi delle festività natalizie. La donna, ritrovatasi da sola per le feste, avrebbe maturato la decisione di compiere un gesto estremo. Le indagini non hanno evidenziato responsabilità di terzi. Al momento, l’attenzione è concentrata sulle condizioni personali e psicologiche dell’anziana.

