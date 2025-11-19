Le previsioni de IlMeteo.it

Una massa di aria artica in discesa dalla Scandinavia porterà un anticipo d’inverno sull’Italia: calo termico, maltempo e possibili fiocchi a Milano.

Un assaggio d’inverno nel cuore dell’autunno. È quanto ci attende nei prossimi giorni secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che annuncia l’arrivo su tutta la Penisola di una “goccia di aria artica” proveniente dalle Svalbard, nel Circolo Polare Artico norvegese.

Questa massa d’aria gelida, che sta scendendo verso sud, investirà l’Italia a partire da venerdì 21 novembre, provocando un netto calo delle temperature, maltempo diffuso e nevicate a quote insolitamente basse per il periodo.

Aria artica in arrivo: cosa succede da mercoledì

Il raffreddamento è già in atto, soprattutto nelle regioni del Nord, dove le temperature minime sono in forte calo. Ma il peggio deve ancora arrivare.

«Nelle prossime ore assisteremo a un ulteriore calo termico, ma protagoniste delle giornate di mercoledì e giovedì saranno le piogge, dapprima al Sud e poi al Centro-Nord», spiega Tedici.

L’Italia si prepara dunque ad affrontare una fase perturbata e instabile, con il clou atteso tra venerdì e sabato. È in questi giorni che l’influenza del cosiddetto “Winter Vortex” – un vortice invernale staccatosi da una lunga perturbazione gelida in arrivo dalla Scandinavia – si farà sentire in tutta la sua intensità.

Venerdì sotto zero e fiocchi bianchi al Nord

«Da venerdì entreremo dentro le spire del Winter Vortex, questo vortice invernale che si staccherà da una lunga perturbazione gelida in discesa dalla Scandinavia: questa goccia di aria artica causerà un repentino calo delle temperature e provocherà anche delle nevicate a bassa quota sul Nord Italia».

La possibilità di neve fino in pianura è concreta, anche se ancora soggetta a conferme. Ma l’ipotesi più suggestiva riguarda la città di Milano, dove – secondo Tedici – «non si escludono dei fiocchi bagnati» nella serata di venerdì.

Nevicate più consistenti potrebbero invece interessare le colline tra Emilia e Basso Piemonte, con possibili accumuli di neve fresca fino a quote collinari.

Un weekend con il maltempo: sabato peggio, domenica tregua

Il penultimo fine settimana di novembre sarà quindi segnato da condizioni meteorologiche decisamente invernali.

«Il penultimo weekend di novembre vedrà la goccia artica stazionare sull’Italia il sabato per poi allontanarsi verso l’Austria e la Repubblica Ceca domenica; con questa eventuale traiettoria, ci aspettiamo un sabato di maltempo dall’Emilia Romagna alla Sicilia con piogge, neve a quote collinari, tanto vento e mareggiate.»

Sabato 23 novembre potrebbe dunque essere la giornata peggiore della settimana, con precipitazioni diffuse, vento forte e neve fino a bassa quota non solo al Nord, ma anche sulle aree interne del Centro.

La domenica, invece, potrebbe regalare una breve tregua: il fronte artico dovrebbe spostarsi verso est, lasciando il campo libero a una momentanea stabilizzazione. Ma durerà poco.

«Domenica, se la traiettoria venisse confermata, si avrebbe una breve tregua prima dell’arrivo di un nuovo ciclone previsto da lunedì».

Freddo, vento e neve: ecco cosa ci attende

L’Italia si prepara quindi a entrare in un “tunnel perturbato”, come lo definisce il meteorologo, con temperature in costante discesa e condizioni meteo sempre più tipicamente invernali. Il quadro che si delinea è chiaro:

Calo termico sensibile da Nord a Sud;

Maltempo diffuso tra giovedì e sabato, con piogge e rovesci intensi;

Nevicate fino a bassa quota al Nord, soprattutto tra Emilia, Lombardia e Basso Piemonte;

Vento forte e mareggiate su gran parte delle coste, specie sabato;

Una possibile tregua domenica, prima di un nuovo peggioramento lunedì.

Neve in pianura? Ancora presto per dirlo

Anche se le premesse sono suggestive, la “caccia al fiocco di neve” in città – come Milano, Torino o Bologna – resta per ora un’ipotesi. Serviranno ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti meteo per sapere se l’Italia potrà davvero vivere un venerdì bianco nel cuore dell’autunno.

«Per capire bene la fenomenologia meteo del potenziale venerdì bianco, dovremo ancora attendere ma, senz’altro, farà freddo, in particolare al Centro-Nord. […] Al momento resta il sogno di un’atmosfera bianca, candida e soffice nel cuore dell’autunno».

Lo sapevi che…?

Le Svalbard, da cui proviene la massa d’aria fredda, si trovano a poche centinaia di chilometri dal Polo Nord.

Il Winter Vortex è un sistema di bassa pressione freddo e instabile che si forma frequentemente tra Scandinavia e Russia.

Le nevicate a Milano a novembre sono rare, ma non impossibili: l’ultimo episodio simile risale al novembre 2008.

Il Basso Piemonte, grazie alla conformazione geografica, è una delle aree più nevose d’Italia già in tarda autunno.

Il “cuscinetto freddo” padano può favorire la formazione di neve anche con temperature al suolo non estremamente basse.

FAQ – Domande frequenti

Quando arriverà il freddo?

Il calo termico inizierà già da mercoledì, ma l’apice è previsto tra venerdì 21 e sabato 22 novembre.

Nevicherà davvero a Milano?

Secondo le attuali previsioni, non si escludono fiocchi bagnati, ma servono ulteriori conferme.

Dove cadrà più neve?

Tra Emilia, Basso Piemonte e alta Lombardia, specialmente in collina e zone interne.

Il weekend sarà freddo ovunque?

Sì, con temperature in calo anche al Sud, soprattutto nella giornata di sabato.

Il maltempo continuerà la prossima settimana?

Secondo le prime proiezioni, da lunedì potrebbe arrivare un nuovo ciclone con altre piogge e vento forte.