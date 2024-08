Dramma ad Atlanta (USA)

Un tragico incidente si è verificato oggi, martedì 27 agosto, all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, dove due dipendenti della Delta Air Lines hanno perso la vita a causa dell’esplosione di un pneumatico di un Boeing 757 durante le operazioni di manutenzione. Un terzo operaio è rimasto gravemente ferito.

L’incidente

L’esplosione è avvenuta intorno alle 5 del mattino, mentre un pneumatico veniva rimosso da un Boeing 757-232 parcheggiato presso l’impianto di manutenzione della Delta. I dettagli precisi sulle circostanze dell’incidente non sono ancora stati resi noti.

La Delta Air Lines ha confermato la morte di due suoi dipendenti in un comunicato ufficiale, esprimendo profondo cordoglio per la perdita. “La famiglia Delta è sconvolta per la perdita di due membri del team e il ferimento di un altro”, ha dichiarato la compagnia aerea. “Abbiamo offerto il nostro pieno sostegno alle famiglie e ai colleghi in questo momento incredibilmente difficile”.

Indagini in corso

La Delta ha, inoltre, ringraziato i soccorritori e le squadre mediche intervenute prontamente sul posto, assicurando che sta collaborando con le autorità locali e conducendo un’indagine completa per determinare le cause dell’incidente.

Nessun impatto sui voli

Sia l’aeroporto che la Federal Aviation Administration (FAA) hanno declinato ogni commento, rimandando le richieste dei media alla Delta Air Lines. Le operazioni di volo all’aeroporto non sono state influenzate dall’incidente.

Il sindaco di Atlanta, Andre Dickens, ha confermato la presenza di diverse agenzie sul luogo dell’incidente e ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari dei dipendenti Delta deceduti.