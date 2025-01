Il responsabile è un 28enne afgano

Un attacco con coltello ha sconvolto Aschaffenburg, in Baviera. Intorno alle 11:45 del mattino, nel parco Schöntal, un uomo armato ha aggredito diverse persone, provocando la morte di un bambino di 2 anni e di un uomo di 41 anni. L’aggressore è stato prontamente arrestato nelle vicinanze del luogo del delitto dalle forze dell’ordine della Bassa Franconia.

Il fermo del sospettato

Secondo quanto riferito dalla polizia locale e confermato dal quotidiano Bild, il presunto responsabile dell’attacco è un cittadino afghano di 28 anni. Le autorità hanno dichiarato di non cercare altri sospettati e che non vi sarebbero ulteriori minacce per la popolazione.

Dettagli sull’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe preso di mira un gruppo di bambini dell’asilo accompagnati dai loro educatori. “Gli educatori di un asilo nido di Aschaffenburg sarebbero stati in giro per il parco Schöntal con cinque bambini piccoli. Secondo le informazioni, l’aggressore avrebbe seguito questo gruppo. Gli insegnanti se ne sono accorti e si sono avviati per lasciare il parco. Mentre volevano andarsene, l’uomo avrebbe aggredito il gruppo con un coltello”, riporta il media locale Main-Echo.

Bilancio delle vittime e condizioni dei feriti

Oltre alle due vittime accertate, altre due persone sono state gravemente ferite e trasportate in ospedale. Tra loro, un educatore che ha riportato ferite importanti, mentre un altro sta ricevendo supporto psicologico. I genitori degli altri bambini coinvolti sono stati informati e hanno ricevuto assistenza psicologica.

Le autorità stanno cercando di chiarire il movente dell’attacco, ma al momento non emergono legami con il terrorismo. “Sono state avviate indagini sul movente”, ha dichiarato un portavoce della polizia, invitando il pubblico a evitare speculazioni premature.

Secondo le autorità, l’aggressore avrebbe tentato di fuggire attraversando i binari della stazione sud, causando un’interruzione della circolazione ferroviaria. Grazie al tempestivo intervento della polizia, il sospetto è stato fermato senza ulteriori incidenti.

Profilo dell’aggressore

Le indagini preliminari suggeriscono che il 28enne afghano possa soffrire di disturbi mentali, sebbene non siano stati forniti dettagli ufficiali in merito. Le autorità stanno valutando tutte le ipotesi per comprendere le motivazioni dietro questo gesto estremo.

