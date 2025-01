In Brasile

Un gruppo di bagnanti è stato attaccato da un branco di pesci spada mentre nuotava nelle acque della spiaggia di Baleia, a Rio das Ostras, nella regione sudorientale del Brasile. L’incidente è avvenuto lunedì scorso, 20 gennaio, quando i nuotatori sono usciti dall’acqua con caviglie e piedi insanguinati, temendo inizialmente un attacco di squali o barracuda.

Testimonianze dei presenti

Gerusa Barcelos, una turista presente sulla spiaggia, ha raccontato i momenti di paura vissuti da suo figlio Gustavo Barcelos, di 21 anni, che ha riportato ferite tali da richiedere quattro punti di sutura. “Diversi giovani stavano giocando a palla in mare, divertendosi. Sono usciti tutti dicendo di essere stati morsi da qualche animale. C’era molto sangue sulle loro gambe e piedi,” ha dichiarato, come riportato su The Daily Beast.

Cure mediche e dimissioni

Le vittime sono state rapidamente trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le ferite non erano gravi e i bagnanti sono stati dimessi poco dopo aver ricevuto le medicazioni.

Na segunda-feira (20), sete banhistas foram feridos por um animal na Praia do Remanso, em Rio das Ostras. Inicialmente, rumores apontaram um tubarão ou uma barracuda como responsáveis. Porém, os ferimentos foram causados por um cardume de peixes-espada.#JornalATribuna pic.twitter.com/FqF0dIbYQh — Jornal A Tribuna (@atribunarj) January 21, 2025

Possibili cause dell’attacco

Secondo gli esperti, è comune che i pesci spada, dotati di denti estremamente affilati, si avvicinino alla costa in questo periodo dell’anno. Il movimento dei nuotatori potrebbe averli spaventati, scatenando un comportamento aggressivo e causando l’attacco improvviso.

Richiamo alla prudenza

Gli esperti di biologia marina invitano i turisti a essere prudenti e a rispettare le regole imposte dalle autorità locali per evitare ulteriori incidenti. La presenza di pesci spada vicino alla costa è un fenomeno stagionale che richiede particolare attenzione.

Foto: Paulo de Oliveira (Science.org).