Terrore in Australia durante le celebrazioni di Hanukkah

Una sparatoria ha sconvolto Bondi Beach durante l’evento ebraico “Chanukah by the Sea”: due uomini armati hanno ucciso almeno dieci persone prima di essere neutralizzati dalla polizia.

Una tranquilla domenica a Bondi Beach, una delle spiagge più famose d’Australia, si è trasformata in un incubo. Erano circa le 18:40 ora locale – le 8:40 in Italia – quando due uomini vestiti di nero, armati di fucili semiautomatici, sono scesi da un veicolo in Campbell Parade, nei pressi del Bondi Pavilion, e hanno aperto il fuoco su una folla riunita per celebrare Hanukkah, la festività ebraica nota anche come Chanukah.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui The Australian, Sky News Australia e il Daily Mail, almeno dieci persone sono state uccise e oltre sessanta sono rimaste ferite. Entrambi gli attentatori sono stati uccisi dalla polizia.

Panico durante la celebrazione ebraica

L’evento “Chanukah by the Sea” era stato pubblicizzato come una serata di divertimento per famiglie, con musica, cibo e rituali tradizionali. L’atmosfera festosa è stata improvvisamente infranta dai colpi d’arma da fuoco, confusi inizialmente da molti per fuochi d’artificio.

“Pensavamo fossero fuochi d’artificio, ma non lo erano, era qualcosa di molto peggio”, ha raccontato Elizabeth Mealey, ex giornalista, che si trovava al ristorante Icebergs con vista sulla spiaggia. “La gente ha iniziato a correre verso la spiaggia, è stato il panico. La gente se ne stava lì ferma, senza sapere cosa stesse succedendo, è spaventoso”.

Il racconto della testimone continua: “Ci è sembrato che ci sia voluto molto tempo per sentire una sirena. Ora sta arrivando un elicottero e un’ambulanza. È un pandemonio e non sappiamo davvero cosa stia succedendo. Alla fine abbiamo sentito quello che sembrava un altro tipo di spari, che speravamo e presumevamo fossero quelli della polizia, e poi si sono fatti un po’ più silenziosi. A questo punto, diamo per scontato che sia finita, ma nessuno lo sa davvero. È terrificante”.

Due arresti confermati dalla polizia

In una prima dichiarazione ufficiale, la polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato che due persone sono state arrestate dopo l’attacco. Tuttavia, diverse fonti autorevoli come The Australian hanno poi precisato che entrambi gli attentatori sono stati uccisi dalle forze dell’ordine intervenute tempestivamente sulla scena.

Squadre di emergenza hanno fornito soccorsi a diverse vittime sul posto e si teme che il numero dei morti possa salire, come riferito da fonti governative locali. Le autorità hanno parlato di almeno tre persone soccorse in condizioni gravi dai paramedici.

Possibile matrice antisemita

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha reagito duramente alla notizia dell’attacco, definendolo un “attacco crudele contro gli ebrei”. Parlando da Gerusalemme durante un evento ufficiale, Herzog ha dichiarato:

“I nostri fratelli e sorelle a Sydney, in Australia, sono stati attaccati da vili terroristi in un attacco molto crudele contro gli ebrei che erano andati ad accendere la prima candela di Hanukkah”.

Il presidente ha quindi rivolto un appello al governo australiano affinché affronti quella che ha definito “l’enorme ondata di antisemitismo che sta affliggendo la società australiana”.

Queste parole gettano ulteriore luce sulle motivazioni potenzialmente ideologiche dell’attacco, anche se al momento le autorità australiane non hanno confermato il movente dell’attentato, mantenendo cautela vista la complessità della situazione e il numero ancora imprecisato di sospetti coinvolti.

Soccorritori sotto pressione, feriti in ospedale

Immagini circolate sui media mostrano ambulanze in fila lungo la costa e soccorritori intenti a prestare le prime cure a decine di persone, alcune delle quali trasportate in ospedale in condizioni critiche. La scena descritta dai presenti è stata quella di un “inferno improvviso”, con gente in fuga verso North Bondi o South End per evitare i colpi.

Lo sapevi che…?

Hanukkah, la “festa delle luci”, dura otto giorni e celebra la riconquista del Tempio di Gerusalemme nel II secolo a.C. da parte dei Maccabei. Simbolo centrale della festività è la chanukkià, un candelabro a otto bracci più uno centrale, su cui ogni sera si accende una candela. In molte comunità si tengono eventi pubblici con canti, cibo tradizionale e giochi per bambini.

FAQ

Cosa è successo a Bondi Beach?

Due uomini armati hanno aperto il fuoco su una folla che partecipava alla celebrazione di Hanukkah, uccidendo almeno dieci persone. L’attacco è avvenuto domenica sera a Sydney, Australia.

Gli attentatori sono stati arrestati?

Secondo la polizia del Nuovo Galles del Sud, due persone sono state arrestate inizialmente. Tuttavia, secondo i media locali, entrambi gli attentatori sono stati uccisi dalla polizia.

C’è un movente antisemita?

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha parlato di un attacco antisemita, ma le autorità australiane non hanno ancora confermato ufficialmente il movente.

Quante persone sono rimaste ferite?

Le fonti parlano di almeno sessanta feriti, alcuni in condizioni gravi.

Che cos’è Hanukkah?

È una festa ebraica che dura otto giorni, durante i quali si accendono candele per commemorare la purificazione del Tempio di Gerusalemme.