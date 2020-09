È successo nell'Isola di Natale

Un tranquillo barbecue di una famiglia è stato interrotto senza tante cerimonie da un’orda di visitatori etichettati come «roba da incubi».

I crostacei giganti – i granchi del cocco – hanno fatto razzia della cena di una famiglia sull’Isola di Natale (piccola isola appartenente politicamente all’Australia e situata nell’Oceano Indiano a sud dell’Indonesia) all’inizio di questa settimana.

Le foto condivise sulla pagina Facebook di Christmas Island Tourism mostrano gli ospiti insoliti che circondano i bambini mentre cercano il cibo.

«I granchi del cocco si comportano male!» c’è scritto sul post.

«Un paio di famiglie locali dell’Isola di Natale hanno avuto qualche bocca in più da sfamare al loro barbecue durante il fine settimana».

«I granchi del cocco hanno un incredibile senso dell’olfatto e, pur essendo creature che si muovono lentamente, si muovono di sicuro rapidamente quando c’è cibo in giro». Nonostante le loro dimensioni, comunque, questi granchi sono di solito innocui.

Tuttavia, questi crostacei sono noti per ‘assaltare’ i campeggi locali in cerca di qualcosa da mangiare. I granchi, comunque, si sono mostrati indifferenti nei confronti degli esseri umani. Uno, persino, si è arrampicato su un tavolo per fare uno spuntino.

Questi granchi, che possono pesare fino a 4 chilogrammi ed essere lunghi fino a un metro sono una specie protetta sull’isola.