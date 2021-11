È successo in Australia

Una donna ha lasciato il figlio di 14 mesi in auto, sotto al sole.

Il piccolo è rimasto in auto per cinque ore, con i finestrini abbassati.

La donna, intanto, giocava al bingo.

A Melbourne, in Australia, una madre ha lasciato il figlio di 14 mesi per quasi cinque ore in auto mentre era impegnata a giocare a poker e a bingo in un pub della periferia con una temperatura di 37°C.

Kaija Millar ha lasciato Easton in macchina fuori dall’hotel The Brook a Point Cook nel gennaio 2020 e si è dichiarata colpevole di avere causato lesioni gravi per negligenza presso la County Court of Victoria. Durante un’udienza preliminare è stato rivelato che la 34enne ha raccontato una serie di bugie alla polizia e ai paramedici su ciò che era successo al figlio all’indomani dell’incidente.

Poi, è stato ricostruito che la donna ha lasciato il piccolo di 14 mesi da solo in macchina con i finestrini alzati e senza aria condizionata dopo essere arrivata al pub verso le 9:50 del 15 gennaio. Per quasi cinque ore – come descritto dal procuratore Neil Hutton – la donna ha giocato a bingo e alle slot machine fino a quando non è tornata in auto alle 14:50 con le temperature che avevano raggiunto un picco di 37,5 °C.

Il piccolo aveva il colore della pelle grigio – blu e gli occhi spalancati quando è stato trovato. La donna, accorgendosi di quanto fatto, ha cominciato a urlare: “Non morire bubba!”. Secondo i testimoni, la donna avrebbe anche detto: “Non ditelo a mio marito“. Il bambino è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un grave colpo di calore e un’insufficienza renale che ha richiesto la dialisi. Ha trascorso un lungo periodo in terapia intensiva. Easton ora è cieco, ha una grave lesione cerebrale, non può sedersi da solo e non è in grado di parlare.

La donna, però, quando il personale medico è arrivato nel posto, aveva raccontato che il piccolo si è intossicato a causa del fumo degli incendi boschivi. Inoltre, alla polizia ha detto di avere parcheggiato alll’ombra, di averlo controllato spesso e di avere abbassato i finestrini. Tuttavia, le riprese delle telecamere della videosorveglianza hanno mostrato che la donna non è mai andata in auto per controllarlo mentre stava giocando al bingo.

L’avvocato della donna, Michael Allen, ha detto alla corte che la sua cliente soffriva di depressione postnatale, aveva un decadimento cognitivo con un basso QI e in quel momento stava lottando per farcela. La mamma ha riconosciuto di aver causato lesioni “gravi e permanenti” al suo unico figlio ma è stata “completamente sopraffatta” dalle esigenze della maternità, ha aggiunto il legale.

L’avvocato ha chiesto che Kaija Miller ha chiesto di essere condannata a un ordine di correzione nella comunità ma i pubblici ministeri hanno chiesto che sia incarcerata con un periodo di non libertà vigilata. Si attende adesso la sentenza.