L'idea del Funpalast di Vienna

In Austria c’è un basso tasso di vaccinazione anti Covid-19.

L’idea del bordello Funpalast per incentivare le somministrazioni.

Una sessione gratis dopo ogni vaccinazione.

In Austria un bordello ha cominciato a funzionare come centro di vaccinazione anti Covid-19, offrendo come incentivo una sessione gratuita di 30 minuti di ‘sauna club’ con una “signora a loro scelta”.

Il Funpalast di Vienna – uno dei bordelli più famosi e frequentati della città austriaca – ha avviato il servizio come un modo per attirare nuovamente i clienti a seguito di un calo durante la pandemia.

L’Austria, tra l’altro, ha di recente introdotto la misura per cui è necessaria la prova della vaccinazione per entrare in bar, ristoranti e altri luoghi di intrattenimento a causa dell’incremento dei nuovi casi e del basso tasso di vaccinazione rispetto al resto dell’Europa occidentale. Finora, infatti, circa il 64% della popolazione è stato vaccinato. Tuttavia, negli ultimi giorni si sta assistendo a un aumento delle somministrazioni.

Il bordello ritiene di potere raggiungere un diverso gruppo demografico che potrebbe essere stato più lento nella ricezione del vaccino. Il manager di Funpalast, Peter Laskaris, a Sky News ha affermato: “Molti uomini, moltissimi uomini con un passato di migrazione, rifiutano la vaccinazione o non sanno neanche che si possa farla. E poiché stiamo effettivamente raggiungendo questo target, abbiamo deciso di istituire un centro di vaccinazione qui”.

Ebbene, il vantaggio di vaccinarsi al bordello Funpalast è quello di usufruire di un altro servizio: “Penso che sia un’ottima idea avere una centro di vaccinazione al Funpalast, perché il nome suggerisce che bisogna divertirsi e tornare alla normalità”, ha detto Mina, una donna che lavora nel posto: “E penso anche che sia una grande idea che ciò venga offerto a donne, bambini e, naturalmente, uomini”. Infatti, stando a quanto riportato, anche i bambini di età superiore ai 14 anni possono essere vaccinati, purché accompagnati da un adulto.

Il bordello ha avviato l’iniziativa all’inizio di novembre e somministra le dosi ogni lunedì dalle 16:00 alle 23:00. Sarù il cliente a decidere quale dei quattro vaccini farsi inoculare e lo ‘speciale coupon’ potrà poi essere utilizzato fino alle 4 del mattino.