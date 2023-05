Dramma in provincia di Avellino

Montefalcione e l’intera Irpinia sono state scosse dalla tragica notizia della morte di Maria Antonietta Cutillo, una giovane ragazza di soli 16 anni, trovata senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione. Nonostante tutti i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare per salvarla. Maria Antonietta era la figlia di un noto commerciante di Manocalzati.

Secondo quanto si apprende da AvellinoToday, sembra che la tragica morte possa essere stata causata da un incidente legato alla corrente elettrica. Pare che la giovane sia stata folgorata mentre utilizzava il cellulare in carica nella vasca da bagno. Sono stati i familiari a trovare la ragazzina priva di sensi in casa e hanno subito allertato il 118.

Attualmente, il corpo della ragazza si trova presso l’Ospedale Moscati di Avellino, dove probabilmente sarà eseguita un’autopsia per determinare con certezza le cause della tragedia. Anche se rimangono pochi dubbi sulle circostanze, è importante che venga svolta un’indagine accurata per comprendere appieno quanto accaduto.

Questa tragedia serve come un triste promemoria dell’importanza della sicurezza e dell’attenzione quando si utilizzano dispositivi elettronici in prossimità dell’acqua. È fondamentale prendere precauzioni e evitare l’utilizzo di dispositivi elettronici, come telefoni cellulari o altri apparecchi, durante il bagno o in prossimità di acqua per evitare possibili incidenti.