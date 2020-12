È successo in Georgia (Stati Uniti d'America)

Una coppia, vestita da Babbo Natal e e Signora Claus , sono risultati positivi al coronavirus.

e e , sono risultati positivi al coronavirus. La coppia ha partecipato a una sessione fotografica con 50 bambini.

Georgia, Stati Uniti d’America. Una coppia, che si era vestita da Babbo Natale e da Signora Claus per una sessione fotografica all’aperto, a cui hanno partecipato circa 50 bambini la scorsa settimana, ha appreso di essere risultata positiva al coronavirus tre giorni dopo l’evento. Ne dà notizia The New York Times.

L’evento si è svolto giovedì scorso e faceva parte di una parata natalizia annuale e di una cerimonia di illuminazione degli alberi a Ludowici.

La coppia ha indossato le mascherine durante le foto in un padiglione ma molti dei bambini che hanno posato con Babbo Natale e la signora Claus non l’avevano. Naturalmente in tanti si sono seduti sulle ginocchia di Babbo Natale.

I nomi della coppia non sono stati resi noti: hanno sviluppato i sintomi del Covid-19 e, dopo il test effettuato sabato scorso, sono risultati positivi il giorno successivo.

Dei due in molti hanno speso belle parole e sono stati descritti come persone che «non metterebbero mai consapevolmente nessuno in pericolo».

I funzionari della Contea hanno consigliato a tutti i bambini entrati in contatto con la coppia di mettersi in quarantena per 14 giorni e di seguire le linee guida per chi potrebbe essere stato esposto al coronavirus.

Si è appreso inoltre, che alcuni dei bambini che hanno partecipato all’evento sono andati a scuola venerdì prima che la coppia fosse testata per il virus ma nessuno avrebbe manifestato dei sintomi.