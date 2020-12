Da sapere

Sei entrato a stretto contatto con una persona positiva al Covid-19?

Innanzitutto, per stretto contatto si fa riferimento a una persona che è stata vicina a un contagiato in un periodo che varia da 48 ore a 10 giorni successivi al manifestarsi dei sintomi. Inoltre, la distanza deve essere stata minore di due metri. Inoltre, è rilevante anche la durata del contagio: almeno 15 minuti.

Ora, ci sono due tipi di contatto ravvicinato: ad alto o basso rischio.

Ad alto rischio : vivere nella stessa casa di una persona che è risultata positiva al Covid-19; avere avuto un contatto a una distanza inferiore di due metri, senza mascherina e per più di 15 minuti; avere avuto un contatto fisico diretto, come una stretta di mano o avere toccato qualcosa in comune, come un fazzoletto o un tovagliolo; percorrere un tragitto in auto, treno, autobus o aereo e con una distanza dentro i due posti.

: vivere nella stessa casa di una persona che è risultata positiva al Covid-19; avere avuto un contatto a una distanza inferiore di due metri, senza mascherina e per più di 15 minuti; avere avuto un contatto fisico diretto, come una stretta di mano o avere toccato qualcosa in comune, come un fazzoletto o un tovagliolo; percorrere un tragitto in auto, treno, autobus o aereo e con una distanza dentro i due posti. A basso rischio : avere avuto un contatto a una distanza fisica di almeno due metri e con la mascherina indossata dal positivo al Covid-19.

Premesso ciò, cosa bisogna fare in caso di stretto contatto?

Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno;

Restare isolati in casa e dagli altri conviventi;

e dagli altri conviventi; Non condividere oggetti personali con altre persone conviventi (telefonini, tazze, computer);

Ventilare la stanza in cui si è in isolamento;

Indossare sempre una mascherina quando si entra in contatto con i conviventi;

Mantenere una distanza di due metri con i convinventi;

Misurare la temperatura corporea due volte al giorno;

In caso di comparsa dei sintomi dopo una situazione di asintomaticità, altri dieci giorni di quarantena.

Per quanto concerne i test, dopo dieci giorni di quarantena, bisogna sottoporsi al tampone molecolare, contattando il proprio medico o l’ASL. Se il tampone è positivo, si resta in isolamento per altri dieci giorni. Se il tampone è negativo, invece, la quarantena può interrompersi immediatamente.