A Pergine Valsugana, il piccolo ha 2 anni

Una settimana fa la riapertura degli asili nido in Trentino. Oggi un bimbo è stato trovato positivo al coronavirus in una struttura di Pergine Valsugana, comune di 21mila abitanti.

Ne ha dato notizia sui social media il sindaco Roberto Oss Emer, precisando che il piccolo è risultato contagiato dopo un controllo in ospedale: «Sarà necessario porre in quarantena e sottoporre a tampone altri 5 bambini che sono inseriti nella stessa sezione dell’asilo nido che aveva frequentato peraltro senza alcun sintomo fino a venerdì», aggiungendo che «le altre sezioni, considerati i protocolli attuati fin dal primo giorno di apertura, non hanno avuto contatti e non sono evidenziati problemi sanitari».

La positività del bambino al Covid-19, che ha due anni, è emersa nella scuola Il Bucaneve, in via Dolomiti, gestita dalla cooperativa Città Futura.

Come da protocollo, quindi, è scattata la quarantena di 14 giorni per i compagni di class e del piccolo. Anche le due educatrici dovranno restare in isolamento in attesa del est.

La coordinatrice Elisabetta Libardi al Corriere della Sera ha raccontato: «Quando ha iniziato l’asilo martedì il bambino stava bene e ha proseguito fino a venerdì senza problemi, poi nel fine settimana non è stato bene, così i genitori hanno fatto accertamenti in ospedale sottoponendolo al tampone ed è risultato positivo».