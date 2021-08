Caccia all'uomo a Barcellona

A Barcellona, in Spagna, la polizia sta indagando sulla morte violenta di un bambino di due anni in un albergo della città.

I poliziotti si sono precipitati all’Hotel Concordia, sull’Avinguda del Paral, intorno alle 22.30 di martedì scorso, 24 agosto, dopo avere ricevuto la segnalazione che il corpo di un bimbo era stato trovato all’interno di una camera. Sul posto sono giunti anche i soccorsi ma non è stato possibile fare nulla per salvare la vita del piccolo.

Il tribunale di turno di Barcellona ha decretato la segretezza del caso ed è stata aperta un’inchiesta per chiarire come sia avvenuto il decesso. Non sono stati effettuati arresti, per il momento.

Secondo SER Catalunya, il bambino è arrivato in hotel con il padre, separato dalla madre, che avrebbe inviato un messaggio alla donna, avvertendola che se ne sarebbe pentita.

I media locali, inoltre, hanno riportato che la polizia sta cercando il padre del bambino – economista – anche grazie all’aiuto delle telecamere di sicurezza del’albergo che lo hanno ripreso mentre lasciava la stanza, al settimo piano.

I Mossos d’Esquadra e la Guardia Urbana stanno setacciando l’intera città. Il padre è fuggito dall’albergo saltando un muro, vicino alla piscina: è stata richiesta anche la collaborazione dei cittadini per la ricerca del presunto omicida con la diffusione di una fotografia e delle sue caratteristiche fisiche.