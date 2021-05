Le parole dell'infettivologo genovese

Matteo Bassetti, infettivologo genovese, ha chiesto al Governo di levare «dopo 20 giorni dalla prima dose del vaccino anti Covid» «l’obbligo di indossare la mascherina per chi è vaccinato».

Lo scopo è «dare un segnale di ritorno alla normalità in sicurezza». L’esperto ha aggiunto: «Allunghiamo anche la durata del green-pass per i vaccinati a 12 mesi. Perché deve durare solo 6 mesi? Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italica e la poca reattività di alcune istituzioni rischiano di uccidere la ripartenza».

Bassetti, su Facebook, ha anche scritto: «Fare la seconda dose del vaccino di Pfizer dopo 3 mesi rispetto a farla dopo 3 settimane nei soggetti più anziani, quelli con più di 80 anni, produce una risposta anticorpale più lunga e più elevata. Quindi più difese contro il virus e che durano per più tempo. Occorre quindi in generale pensare che è meglio fare la seconda somministrazione più spostata in avanti. Anche questi dati che sono molto interessanti provengono sempre dall’esperienza inglese».