Le parole del primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova

Come sarà il Natale 2021?

Il parere di Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova.

Arrivate le rassicurazioni del sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ad Adnkronos Salute, ha affermato che “per fare previsioni per il Natale dobbiamo vedere come andranno le prossime 3-4 settimane, ma, ribadisco, giù le mani dal Natale: nessuno osi minimamente mettere limitazioni per le feste”.

“Sarà un Natale come quelli pre-Covid – ha aggiunto Bassetti – ma non possiamo pensare lontanamente che non sarà un Natale sereno perché qualcuno ha deciso di non vaccinarsi. Il Governo e le istituzioni devono trovare una soluzione perché in qualche modo il Natale va tutelato e se ci sarà un ulteriore incremento dei casi tra i non vaccinati, eventuali limitazioni, come il lockdown, dovranno essere solo per i non vaccinati”.

“Dobbiamo tutelare tutti quelli che si sono immunizzati per salvare anche il Natale e hanno dimostrato di essere dei bravi cittadini – ha proseguito l’esperto – Chi invece non l’ha fatto è giusto che venga limitato in alcune attività anche durante le feste: penso quindi ai ristoranti, ai locali, ai cenoni, ai teatri, ai cinema”.

LE RASSICURAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO COSTA

A proposito di Natale, comunque, ha rassicurato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute: “Non dobbiamo veicolare dei messaggi di allarme o di troppa preoccupazione: gli italiani – ha rilevato – si sono in gran parte vaccinati, negli ospedali la situazione è sotto controllo, dobbiamo guardare le prossime settimane con fiducia nella consapevolezza che non siamo certo usciti ancora dalla pandemia, abbiamo bisogno di una grande unità istituzionale e politica”.