Cosa potrebbe succedere se la situazione dell'epidemia dovesse peggiorare?

Il Natale 2021 “dipende da noi”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

Bisogna tenere sotto controllo le ospedalizzazioni.

Le ipotesi sul tavolo del Governo Draghi.

Come sarà il Natale 2021? Per Roberto Speranza, ministro della Salute, “dipende da noi”.

A Che tempo che fa, su Rai3, Speranza ha sottolineato: “Dobbiamo fare rispettare fino in fondo le norme sul green pass, che ci sta permettendo di tenere bassi i numeri, perché consente di rendere più sicuro un luogo e ha avuto stimolo per nuove dosi”. “In questa fase di recrudescenza è importante rispettare tutti i comportamenti corretti” e soprattutto “l’uso della mascherina“, ha sottolineato il ministro, ricordando che non è obbligatoria solo al chiuso ma anche all’aperto quando c’è il rischio di assembramento.

Il Natale “dipende da noi, come abbiamo imparato in questi mesi l’indice Rt che ci sarà tra 10 giorni o l’incidenza del contagio non è già deciso, dipende da noi e i due fattori essenziali sono la campagna di vaccinazione e quindi anche la dose di richiamo e l’uso di tutte le modalità comportamentali corrette che ci possono aiutare”.

LE IPOTESI

Palazzo Chigi ha precisato che, al momento “non sono allo studio nuove misure: si va avanti sulla via tracciata con il Green pass e si continua a spingere con i vaccini”. Tuttavia, resta alta l’attenzione non solo sulla curva dei casi ma soprattutto sui ricoveri ordinari e i posti occupati in terapia intensiva. Se dovessero salire, allora potrebbero essere adottate misure in prossimità delle feste.

Una possibile stretta potrebbe riguardare i centri storici delle città e le strade dove è più intenso lo shopping. S’ipotizza un accesso a numero chiuso, con transenne per regolare i flussi di persone. Stesso discorso per i mercatini di Natale dove gli ingressi potrebbero essere contingentati, con il controllo del Green Pass.

Capitolo pranzi e cenoni: potrebbero essere consentiti in zona gialla, a numero limitato a tavola in zona gialla. Ristoranti chiusi e cene tra conviventi solo in zona arancione e rossa.