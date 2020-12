Lo scontro in televisione

Battibecco in TV tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi .

e . La Gruber ha chiesto spiegazioni sulla foto della Boschi con il fidanzato senza mascherina.

La risposta della Boschi non è piaciuta alla Gruber.

A Otto e mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber su La7, c’è stato un battibecco tra la giornalista e Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva.

Tutto è cominciato quando la giornalista ha chiesto alla deputata di parlare delle foto apparse sul settimanale Chi in cui la Boschi figura senza mascherina insieme al compagno Giulio Berruti.

Maria Elena Boschi si è difesa così: «Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie», aggiungendo che «con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina».

La Gruber, però, non ci sta e ha replicato così: «Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio, perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni».

Lo scontro ha avuto una coda politica. La ministra Teresa Bellanova, che è anche capodelegazione di IV al Governo, ha affermato: «Lilli, perché tanto livore? Perché trascendere nella vita privata delle persone quando con la capogruppo alla Camera Boschi potevi chiarire le posizioni politiche, anziché passare il tempo a chiederle del fidanzato? E’ una opportunità persa per approfondire e dispiace».

E Bobo Craxi: «Mi era sfuggito il rimbrotto di una nota giornalista all’onorevole Boschi per aver abbassato la mascherina mentre passeggiava al parco per gli affari suoi. Una cosa comica se non fosse tragica».

Infine, le parole di Francesco Storace: «Anche a me ha dato fastidio il rimprovero della Gruber alla Boschi. Sono fidanzati, lei e Berruti, stanno bene insieme, ma che male c’è se si fanno una foto senza mascherina. Senza parole. Solo parolacce».