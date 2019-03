Bel tempo in Sicilia fino a martedì, poi tornano le nuvole e la variabilità. Sono le previsioni di 3Bmeteo per i prossimi giorni su tutto il Paese.

DOMENICA 17 MARZO Al Nord al mattino qualche pioggia al Nordovest, entro sera peggiora su Lombardia e Triveneto con neve sulle Alpi dai 1500-1800m. Asciutto in Emilia. Temperature in calo, massime tra 14 e 19. Al Centro variabile sui settori tirrenici con qualche pioggia in arrivo sul nord della Toscana. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature stabili, massime tra 15 e 20. Al Sud bel tempo prevalente salvo annuvolamenti irregolari ma senza fenomeni significativi sull’area tirrenica. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 18.

LUNEDI’ 18 MARZO Al Nord ancora instabile su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con piogge e rovesci. Neve sulle Alpi dagli 800-1000m. Ampie aperture altrove. Temperature in calo, massime tra 10 e 15. Al Centro instabile tra Toscana, Umbria e Marche con qualche piovasco o temporale, variabilità altrove senza fenomeni significativi. Temperature in calo, massime tra 13 e 17. Al Sud bel tempo prevalente salvo qualche innocuo annuvolamento sulla Sicilia occidentale e sulle coste campane. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 18.

MARTEDI’ 19 MARZO Al Nord bel tempo prevalente salvo residui annuvolamenti e fenomeni nella prima parte della giornata sull’Emilia Romagna. Temperature in ulteriore calo, massime tra 9 e 14. Al Centro instabile con qualche isolato piovasco lungo le regioni adriatiche e neve su relativa dorsale dai 700m; nubi sparse sulle regioni tirreniche. Temperature in calo, massime tra 12 e 16. Al Sud variabilità su Sicilia, Campania, Molise e Puglia con qualche isolato fenomeno, poco nuvoloso altrove. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 18.