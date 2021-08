Si urtano per stada e lo uccide con una coltellata sotto gli occhi di moglie e figli

09/08/2021

A Bergamo un 34enne di origine tunisina, Tayari Marouan, da molti anni residente in Italia, è stato ucciso durante una lite per futili motivi. L’uomo ha ricevuto una coltellata al petto da un giovane mentre era insieme alla sua famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la cui stazione dista pochi metri dal luogo dell’omicidio. Inutili i soccorsi prestati alla vittima. Il presunto autore dell’accoltellamento è stato rintracciato dai carabinieri e portato in caserma. Si tratta di un italiano 20enne. All’origine del ferimento mortale ci sarebbe stata una discussione estemporanea, mentre la vittima stava camminando insieme alla sua famiglia: moglie, figlia minorenne e un neonato nel passeggino, lungo via Novelli, strada che collega viale Papa Giovanni XXIII con via Paglia. LA RICOSTRUZIONE Tra il 34enne e il suo aggressore sarebbe scoppiata una lite, dopo che si erano leggermente urtati incrociandosi sul marciapiede. Un alterco durato una manciata di secondi e poi finito, o almeno così sembrava. Il ragazzo, da una prima ricostruzione ancora tutta da riscontrare, pare sia andato a casa sua poco lontano, abbia preso un coltello e sia tornato a cercare il 34enne per poi pugnalarlo al petto. Sul posto pochi minuti dopo sono arrivati i carabinieri della stazione di Bergamo e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno cercato di praticare il massaggio cardiaco all’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’uomo era già morto quando sono arrivati i soccorsi. Il 20enne al momento si trova in stato di fermo. Tayari Marouan non conosceva né aveva probabilmente mai visto il suo aggressore. Il 20enne italiano avrebbe agito a seguito di una banale lite in strada con il tunisino, dopo che i due si erano probabilmente urtati sul marciapiede di via Novelli. Il presunto aggressore ha avuto un malore ed è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

LA RICOSTRUZIONE

