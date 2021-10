Le parole del leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi è stato intervistato da Libero su Green Pass e vaccini.

Il leader di Forza Italia ha criticato i No Vax e i ‘cattivi maestri’.

Per Berlusconi tamponi gratuiti solo per chi non si può vaccinare.

Silvio Berlusconi, intervistato da Libero, ha affermato: «Il Green pass e l’obbligo vaccinale per alcune categorie, sono strumenti di tutela della vita e della libertà. Grazie ai vaccini stiamo tornando verso una vita normale, nella quale si può lavorare nelle fabbriche e negli uffici, si può andare a scuola in presenza, si possono frequentare cinema e teatri, ristoranti e centri sportivi. Hanno una strana idea di libertà coloro che pensano di avere il diritto di contagiare gli altri. Per fortuna sono molto pochi, anche se rumorosi».

Quando gli viene chiesto «cosa si senta di dire a chi ancora oggi – politici, giornalisti, opinionisti e intellettuali – soffia sul fuoco del tanto peggio tanto meglio», Berlusconi ha risposto: «Purtroppo la storia del nostro Paese ha conosciuto tanti ‘cattivi maestri‘ che facendosi scudo del loro prestigio intellettuale e invocando la libertà di pensiero, di ricerca, di stampa hanno diffuso idee che altri hanno tradotto in pratica con conseguenze criminali. Naturalmente la libertà di espressione è un principio assoluto che va tutelato sempre, ma fomentare la divisione del Paese su un tema che dovrebbe vedere gli italiani uniti è davvero irresponsabile».

Il leader di Forza Italia ha poi detto: «Sento parlare di tamponi gratuiti per chi non è vaccinato. Sono perfettamente d’accordo, ma solo se riguardano chi non può vaccinarsi, per motivi di salute. Non vedo perché la scelta di chi non si vuole vaccinare, pur potendolo fare, debba essere pagata dalla collettività, dai tanti che invece si sono vaccinati, superando le comprensibili paure e qualche disagio fisico nell’interesse di tutti».