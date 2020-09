L'aggiornamento sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi è risultato ancora positivo al Covid-19. Lo ha riportato il Corriere della Sera.

L’ex premier, monitorato costantemente dal professore Alberto Zangrillo del San Raffaele di Milano, suo medico personale, ha rassicurato i suoi familiari e amici: «Non ho sintomi. Mi sento come un leone in gabbia».

Berlusconi, che si trova ad Arcore insieme alla compagna Marta Fascina (anche lei risultata positiva all’infezione) ha lasciato alcuni giorni fa l’ospedale San Raffaele, dove era stato ricoverato.

Il 29 settembre il leader di Forza Italia compirà 84 anni ma non sono state programmate feste né appuntamenti particolari, sia per limitare al minimo gli impegni sia per evitare qualsiasi possibilità di contatto.

Anche lo staff di Berlusconi ha confermato che l’ex premier sta continuando il suo periodo di isolamento a casa (erano emerse voci della sua volontà di tornare in ospedale) e ha partecipato al vertice del Partito Popolare Europeo e «oggi ha in programma diverse riunioni. Non ha mai chiesto né desiderato – come è ovvio – di poter tornare in ospedale».