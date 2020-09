La donna è in isolamento ad Arcore con l'ex premier

È risultata positiva al Covid-19 anche Marta Fascina, la nuova compagna di Silvio Berlusconi, il cui contagio è stato ufficializzato ieri.

Si è appreso che la deputata di Forza Italia, 30 anni compiuti il 9 gennaio scorso, ha fatto ieri il tampone come l’ex premier ed è in isolamento ad Arcore.

Fascina, a quanto pare asintomatica, ha trascorso con Berlusconi tutto il periodo del lockdown in Provenza, in Francia, nella villa della figlia di lui, Marina, ed è stata anche lei in Sardegna, dov’è ha incontrato l’imprenditore Flavio Briatore.

Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha affermato: «Silvio è un uomo tosto, sono certo che avrà la capacità di superare il virus con la solita forza. E poi è assistito da un’equipe medica di grande valore che lo terrà sotto controllo continuamente e gli assicurerà le cure migliori. Non ha certo bisogno dei miei consigli». Briatore ha anche negato di avere contagiato l’ex premier.

Ieri sono risultati positivi al nuovo coronavirus anche i figli Barbara e Luigi.