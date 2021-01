Ricovero deciso da Alberto Zangrillo

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è ricoverato all’Ospedale Cardiotoracico di Monaco per una serie di accertamenti. Stando a quanto si è appreso, l’ex Premier tornerà a casa entro pochi giorni.

A decidere il suo ricovero è stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia dell’ex presidente del Milano per un «problema cardiaco artmologico».

«Lunedì – ha spiegato il professore all’Ansa – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento» e «ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia».

Come conseguenza delle condizioni di salute di Berlusconi, è slittata la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby, dove l’ex presidente del Consiglio è imputato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Il verdetto è atteso per il prossimo 8 aprile.

Oggi, infatti, era atteso il pronunciamento del Tribunale di Siena ma, da dal momento che il leader di Forza Italia si trova nel principato di Monaco, la difesa tramite gli avvocati Federico Cecconi ed Enrico De Martino ha chiesto il legittimo impedimento per motivi di salute e, dopo una camera di consiglio, il giudice ha aggiornato l’udienza all’8 aprile.