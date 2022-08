Dramma a Bibbona (Livorno)

Dramma a Bibbona, comune della provincia di Livorno, in Toscana.

Un bambino di 3 anni è morto per annegamento nella piscina della villa dei nonni in seguito ad una caduta in acqua.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 26 agosto. Stando a una ricostruzione, il bambino sarebbe finito in modo accidentale nella piscina ed è annegato, nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118, arrivati subito sul posto dopo l’immediato allarme dei familiari.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. A tal proposito, stando ai primi accertamenti, il bambino era a bordo piscina e, attratto da un piccolo giocattolo in acqua, è caduto nella vasca senza che la nonna se ne accorgesse.

Il piccolo era stato affidato dai genitori, in questi giorni a Milano per organizzare il loro matrimonio, ai nonni.