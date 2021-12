È successo a Biella

A Biella, in Piemonte, una donna si è presentata agli esami di teoria per la patente di guida al volante della sua auto, pur non avendo ancora conseguito la licenza, parcheggiando proprio di fronte alla sede della Motorizzazione.

Il personale della Polizia Stradale, mentre si trovava negli uffici della Motorizzazione, ha notato l’arrivo della donna che era fra i candidati della prova degli esami.

Terminato il test, la 42enne, di origine nigeriana, residente nel Basso Biellese, è stata identificata e gli agenti hanno fatto scattare le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

Sempre a Biella, pochi giorni fa, è accaduto un episodio curioso che ha fatto il giro del mondo: un odontoiatra ha tentato di farsi vaccinare usando un braccio finto.