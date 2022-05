Bill Gates positivo al Covid19, “fortunato ad essermi vaccinato”

Redazione di

11/05/2022

Bill Gates è risultato positivo al test del Covid-19. Ieri, martedì 10 maggio, il filantropo 66enne ha comunicato la diagnosi su Twitter, spiegando di essere risultato positivo al coronavirus, nonostante il vaccino e le dosi di richiamo. Il fondatore di Microsoft ha affermato: “Sono risultato positivo al Covid-19. Sto riscontrando sintomi lievi e sto seguendo il consiglio degli esperti, isolandomi fino a quando non sarò di nuovo in salute. Ho la fortuna di essere vaccinato e ‘potenziato’ e di avere accesso a test e ottime cure mediche”. Bill Gates ha aggiunto che la Bill & Melinda Gates Foundation, un’organizzazione no-profit dedicata alla lotta alla povertà, alle malattie e all’iniquità nel mondo, ha pianificato di incontrarsi per la prima volta dall’inizio della pandemia ma parteciperà da casa a causa della malattia: “La Gates Foundation si è riunita oggi per la prima volta in due anni e sono fortunato a far parte di Teams per vedere tutti e ringraziarli per il loro duro lavoro”, ha affermato. “Continueremo a lavorare con i partner e faremo tutto il possibile per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia”, ha aggiunto. Secondo Reuters, Bill Gates ha investito almeno 1,75 miliardi di dollari per la risposta globale alla pandemia di COVID-19, sostenendo la campagna vaccinale, la diagnostica e i trattamenti. Di recente, intervistato dalla CNBC, il filantropo ha affermato che l’infezione si è diffuso a un tale numero di persone che “i rischi si sono drasticamente ridotti a causa di quest’esposizione”, facendo, quindi, riferimeno all’immunità di gregge. Di recente, però, Bill Gates ha avvisato che la pandemia non è ancora finita e che potrebbero comparire varianti “più contagiose e più letali”, invitando la comunità globale ad attrezzarsi per contrastare eventuali pandemie future.

