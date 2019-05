Nave ‘Cigala Fulgosi’ della Marina Militare è intervenuta in soccorso dei migranti a bordo del gommone che da ieri si trova in difficoltà al largo della Libia. Il recupero dei circa novanta a bordo è avvenuto a partire dall’alba. L’intervento, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato deciso perché le condizioni meteo sono in peggioramento, l’imbarcazione si trova senza motore ed in precarie condizioni di galleggiamento. Al momento non ci sono conferme di eventuali vittime a bordo.

Secondo le notizia diffuse dalla Ong, però, una bambina di 5 anni sarebbe morta proprio a bordo del gommone che da ieri mattina era alla deriva senza che nessuna imbarcazione intervenisse in suo soccorso. Lo scrive in un tweet Alarm Phone che ha parlato con i migranti a bordo poco dopo le 8 del mattino, i quali avrebbero anche riferito di aver visto sopra di loro un velivolo e poco distante una nave. “Ci hanno detto che l’elicottero era ancora lì e di poter stabilire che la nave è un’imbarcazione militare”.