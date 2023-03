IN LOMBARDIA

Una bambina di 8 mesi è morta all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo una crisi respiratoria avvenuta a casa e dovuta alla pappa andata di traverso.

Dopo sei giorni di agonia Bianca è morta nel reparto di rianimazione. La morte risale al 4 marzo scorso, la notizia è stata confermata solo oggi. La piccola viveva con la mamma a Brugherio (Monza). Per la donna ora amici e colleghi hanno avviato una raccolta fondi per la famiglia.

Il precedente

Purtroppo non è il primo caso del genere, in passato ci sono stati tanti casi del genere, con bimbi, piccoli e più grandi, morti per soffocamento da cibo, un pericolo sempre dietro l’angolo. Come ad esempio il dramma avvenuto a Cusano Milanino, comune della città metropolitana di Milano.

Una bambina di 11 mesi è morta poco dopo essersi sentita male, a causa di una presunta difficoltà respiratoria mentre stava mangiando a casa sua.

La piccola, di origini egiziane, avrebbe accusato un malore mentre la mamma la teneva in braccio per darle da mangiare. Immediata la richiesta di soccorsi da parte della donna che, per poter caricare la bambina sull’elisoccorso, ha ricevuto il supporto delle forze dell’ordine. Purtroppo tutti i tentativi di soccorso sono stati inutili a salvare la vita alla bambina.

Mentre era in volo diretta all’ospedale di Bergamo, la piccina però è morta. Come riportato su MilanoToday, sul corpo della piccola non c’erano segni di violenza. La morte è stato poi accertato che è arrivata per cause naturali, dopo che sono stati volti tutti gli esami necessari. La piccola infatti rimasta soffocata dopo aver ingerito qualcosa di solido.

Come riportato su IlGiorno.it, si è poi valutata la cartella clinica per un ricorso al pronto occorso di Sesto San Giovanni che la famiglia aveva richiesto sabato scorso, a causa di una infiammazione alla gola della piccola.

Like this: Like Loading...