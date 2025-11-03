Dramma in Galles

Un bambino di appena nove mesi è stato attaccato e ucciso da un cane dopo che i fuochi d’artificio avevano mandato l’animale nel panico. Il dramma è avvenuto nella serata di domenica in una tranquilla strada di Rogiet, cittadina del Monmouthshire, nel sud-est del Galles. Secondo quanto riferito dai residenti, il cane si sarebbe agitato a causa dei fuochi d’artificio esplosi pochi minuti prima in un campo ricreativo vicino. Preso dal panico, avrebbe aggredito il piccolo.

“Il cane era nel panico”

Una residente, Caroline Knight, 53 anni, ha raccontato al Sun: “Qualcuno stava facendo esplodere dei fuochi vicino alla casa, il cane si è agitato e dev’essere andato nel panico, attaccando il bambino. I miei pensieri sono con la famiglia. È straziante, una tragedia terribile. So cosa provano: ho perso la mia nipotina due anni fa, aveva solo undici mesi. Le circostanze erano diverse, ma il dolore è lo stesso”.

Comunità sotto shock

La reverenda Gilly Hubbard, vicaria dell’area ministeriale di Netherwent per la Chiesa del Galles, ha detto che l’intera comunità è “sotto shock”: “Tutti qui si sentono devastati. Questa tragedia è nei pensieri di ognuno. Ma Rogiet è una comunità molto unita, e sono certa che sapranno sostenersi a vicenda per superare questo momento”.

L’intervento delle forze dell’ordine

Intorno alle 18 di domenica, la casa è stata circondata da poliziotti armati ed emergenze sanitarie. Il cane è stato sequestrato e portato via dalla proprietà. Si è poi scoperto che né il bambino né il cane vivevano stabilmente nella casa: la famiglia si trovava lì in visita ai parenti. Una vicina dei nonni del piccolo ha raccontato: “È una notizia orribile. Viviamo accanto a questa famiglia da anni, sono persone adorabili. Non riesco a crederci”.

Fuochi d’artificio e paura

L’incidente è avvenuto proprio mentre il villaggio, che conta circa 2.000 abitanti, si preparava ai festeggiamenti per il Bonfire Night, la tradizionale notte dei fuochi d’artificio britannica.

Un residente ha riferito: “Ieri sera i fuochi venivano da quella zona, erano tremendi. Si sentivano i cani abbaiare insieme ai botti. Forse è quello che ha scatenato l’animale”.

“Una perdita inimmaginabile”

Il consigliere comunale Pete Strong ha parlato di una comunità “sconvolta e con il cuore spezzato”: “Un bambino porta gioia e amore, e perderlo in circostanze così terribili è inimmaginabile. Invito tutti a non speculare su ciò che potrebbe essere accaduto e a rispettare il dolore della famiglia”.

Indagini in corso

Ieri due agenti in divisa hanno presidiato la casa a schiera di Crossway per tutta la giornata. La polizia del Gwent non ha ancora reso noti il nome del bambino, né dettagli sul proprietario del cane o sulla razza. Un portavoce della polizia ha dichiarato: “Non sono stati effettuati arresti. Le indagini sono in corso per stabilire la razza del cane”.